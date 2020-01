Sérgio Conceição na flash-interview da Sport TV depois da derrota do FC Porto diante do Sp. Braga (0-1), na final da Taça da Liga:

- Falhou. Não vi o golo, mas penso que foram alguns ressaltos na última jogada da partida. Mais uma vez infelicidade, num jogo que podia cair para qualquer um dos lados. Infelicidade num jogo com grande intensidade, com o Braga a mostrar, mais alguma vez, a algumas características que durante a época não se vê, no bom sentido. Dar os parabéns ao Braga.

- Nós temos de olhar para dentro. É preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. Não estou a falar só do grupo de trabalho, estou a falar de toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições. Muito difícil. No primeiro ano sem reforços e sem dinheiro. No segundo ano falta de verdade desportiva. E este ano sem união dentro do clube. Fica difícil... O meu lugar está à disposição do presidente.