Depois de ter estado no Estádio do Dragão com o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, Vincent Aboubakar deslocou-se ao centro de treinos da equipa portista no Olival para matar saudades de treinadores e jogadores dos dragões.

Sérgio Conceição recebeu Aboubakar com um sentido abraço e o avançado até teve a oportunidade de cumprimentar um adversário do Mundial 2022: Marko Grujic, que foi suplente utilizado no Camarões-Sérvia (3-3).

As duas seleções foram adversárias no Grupo G do Campeonato do Mundo, acabando atrás de Brasil e Suíça.