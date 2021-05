Elementos da claque Super Dragões realizaram esta segunda-feira, antes do jogo com o Farense, uma ação de protesto pelo facto de ainda não ser permitido o público nos estádios devido à pandemia de covid-19.

O protesto, semelhante ao realizado pelos adeptos do AIK, na suécia, ocorreu no centro comercial ao lado do Estádio do Dragão, que, por momentos, parecia um estádio de futebol. Havia tarjas, bandeiras e não faltaram os cânticos.

As imagens foram partilhadas pelo FC Porto nas redes sociais, com uma mensagem: «Sentimos o vosso apoio em todo o lado. Ansiosos por voltar a ter-vos connosco nos Estádios.»

Veja as imagens no vídeo abaixo: