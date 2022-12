O FC Porto recebeu e venceu o Arouca por 5-1, na jornada 14 da Liga 2022/23.

Um golo de Otávio ainda com menos de um minuto de jogo deu o mote para uma noite tranquila num Dragão cheio. Com o 1-0, o FC Porto continuou a produzir futebol ofensivo e perante as fragilidades dos arouquenses construiu um resultado avolumado: ao intervalo, havia 3-0, com Taremi a bisar aos 18 e 34 minutos.

O iraniano iria chegar ao hat-trick aos 50 minutos e foi ele próprio quem cruzou para o autogolo de Opoku, aos 70 e que colocou a diferença em 5-0.

O Arouca reduziu por Bruno Marques, aos 75 minutos.

Com esta vitória, o FC Porto é segundo classificado, a cinco pontos do líder Benfica. O Arouca é 10.º na classificação da I Liga.

