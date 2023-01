João Valido, guarda-redes do Arouca, em declarações à RTP3 após a eliminação frente ao FC Porto, na Taça de Portugal, numa derrota por 4-0:

«Temos muito orgulho do que fizemos até aqui. queríamos ir mais longe. Quero dar uma palavra aos adeptos que vieram até aqui nesta hora. Queríamos passar, estamos tristes, temos de tirar as coisas positivas e as negativas.»