Nico González chegou no último verão ao FC Porto e, depois de alguns minutos na equipa nos primeiros jogos, o médio espanhol tem perdido protagonismo nas opções de Sérgio Conceição.

O treinador dos dragões foi questionado acerca da situação do jogador de 21 anos e deixou um recado.

«O Nico já jogou, está bem de saúde e pronto para dar o seu contributo. Está num processo de adaptação/evolução como os outros jogadores jovens que chegam a este clube e que para se afirmar é preciso "dar à pierna"», brincou Conceição perante a pergunta de um jornalista espanhol, na antevisão ao jogo com o Barcelona.

O técnico portista pediu ainda aos jovens que assumam a responsabilidade durante o jogo, face às ausências de jogadores experientes, como Pepe e Marcano.

«Vamos olhar para o jogo a pensar que devemos e podemos ganhar o jogo. Com confiança, percebendo o respeito que temos pelo rival, mas não tem de dar receio. Depois, dentro da estratégia, olhar para a equipa adversária e os jogadores que temos à disposição. Nesta prova é importante a experiência, os minutos na Liga dos Campeões. Mas o Pepe e o Marcano não estão, estarão outros. Cada jogador tem de assumir a sua responsabilidade, independentemente da idade. No final do jogo, será sempre uma pessoa a dar a cara pelo que é feito num grupo de trabalho, que sou eu que represento. Não há problema, desde que cada um deles faça o seu trabalho e que a nível emocional esteja preparado para estes palcos independentemente da idade, senão não podem representar um clube como o FC Porto», rematou.

FC Porto e Barcelona defrontam-se esta quarta-feira no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Cmapeões, marcado para as 20h00.