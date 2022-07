O FC Porto anunciou na manhã deste domingo a renovação de contrato com Francisco Amarante.

O base/extremo de 22 anos vai assim para o oitavo ano de dragão ao peito, ele que na última época fez 46 jogos.

«Para mim, é um grande orgulho poder renovar com este clube. É o meu clube do coração, gosto de estar aqui e para mim é um grande prazer renovar com o FC Porto», disse, citado na nota do clube azul e branco.