O base norte-americano Brad Tinsley terminou uma segunda passagem de três épocas e meia pelo FC Porto, que já tinha representado entre 2015 e 2017, anunciaram hoje os vice-campeões nacionais de basquetebol nas redes sociais.

Com 127 partidas feitas desde fevereiro de 2019, para um total de 209 nas duas fases, o jogador, de 33 anos, abrilhantou o regresso aos dragões com a conquista de uma Taça de Portugal (2018/19), uma Supertaça (2019) e uma Taça Hugo dos Santos (2020/21).

Já a primeira passagem de Brad Tinsley pela cidade Invicta tinha ficado assinalada pelo título de campeão nacional (2015/16), o último dos azuis e brancos na modalidade, ao qual ainda juntou êxitos na Taça Hugo dos Santos (2015/16) e na Supertaça (2016).

Em final de contrato com o FC Porto, o base norte-americano apresentou médias de seis pontos, 2,1 ressaltos e 3,6 assistências por jogo na derradeira edição do campeonato nacional, conquistado pelo Benfica à melhor de cinco partidas na final do «play-off» (3-1).

O antigo dono da camisola cinco dos ‘dragões’ começou a jogar basquetebol na equipa universitária dos Vanderbilt Commodores (Estados Unidos), antes de evoluir por Okapi Aalstar (Bélgica), Saint-Vallier (França), Lakeside Lightning (Austrália), Heidelberg e Chemnitz 99 (ambos da Alemanha), Prienai (Lituânia) e Junior Casale Monferrato (Itália).