O Benfica anunciou a contratação do andebolista espanhol Ander Izquierdo para a época 2022/23.

O central de 22 anos é internacional espanhol e atuava no Helvetia Anaitasuna, do campeonato vizinho

«Estou muito agradecido por ingressar num clube tão grande como o Benfica, com uma massa associativa espetacular. Joguei sempre na minha cidade, cresci e agora queria algo mais, novas experiências. O Benfica deu-me essa oportunidade. É um clube muito grande, com muita fama, muitos adeptos e modalidades. Isso atrai muita gente, de muitos países. É um clube que chama a atenção, estou encantado com o Benfica», disse em declarações à BTV.