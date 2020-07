Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Belenenses, por 5-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Foi a melhor forma de responder ao último jogo] «Houve alguns momentos do jogo em que gostei mais. Na primeira parte podíamos ter feito mais, a equipa quando não está com bola sofre também no processo defensivo. O Belenenses apresentou uma equipa com jovens de qualidade era preciso ter mais bola. Mas conseguimos chegar ao golo, fizemos o segundo. O Belenenses também conseguiu chegar ao ataque com qualidade e tiveram situações para poderem finalizar. A segunda parte foi bem melhor em tudo e fizemos cinco golos, penso que o resultado é demasiado volumoso para aquilo que o Belenenses fez, principalmente na primeira parte.

[Criou dificuldades olhar para o onze do Belenenses com muitas novidades?] Não, percebemos que o Belenenses ia jogar com três centrais. Sabíamos que o Belenenses não ia mudar muito a forma de jogar. Não podemos controlar aquilo que o adversário pode fazer. Em alguns momentos da primeira parte faltou-nos discernimento, mas fizemos um jogo interessante com golos muitos bonitos. Dar os parabéns a todos, principalmente a um menino [Fábio Vieira] que fez o primeiro golo. Não os lanço [aos jovens] para ficar bem na fotografia, mas porque tem qualidade.

[Momento do golo de Fábio Vieira quando era Telles a bater o livre] Tenho testemunhas no banco que podem comprovar que a partir do momento em que o Alex não queria bater e Fábio assumiu disse que era aquilo que quero. É essa personalidade que quero. Para se jogar nesta casa tem de se ter esta personalidade e este carácter. Pode assumir o livre, não há problema.

[Margem de conforto na luta pelo título] Não, temos de pensar no Tondela. São os próximos três pontos, é o próximo jogo, temos de nos concentrar e focar no próximo obstáculo. Não vale a pensar muito no final e no que falta, isso só complica a nossa concentração no mais importante, que é o próximo jogo.»