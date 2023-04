O Inter Milão joga nesta terça-feira frente ao Benfica, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com a equipa italiana a atravessar um momento delicado, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Isso tem feito aumentar os rumores de que Simone Inzaghi pode estar de saída do comando técnico do clube e o nome de Sérgio Conceição tem sido apontado como um dos possíveis substitutos.

Agora, o antigo avançado italiano falou aos jornalistas no Estádio da Luz ao final da tarde desta segunda-feira, foi questionado se essas notícias que falam no nome do treinador dos dragões podem afetar a equipa, e defendeu que não.

«Não afetam Nada. Há sempre muitos rumores. Em Portugal há bons treinadores, Roger Schmidt e Sérgio Conceição são ótimos e estão a fazer grandes trabalhos», começou por dizer.

«Foi um prazer estar com Conceição nos jogos com o FC Porto e agora com Schmidt será igual», acrescentou, deixando a dúvida se terá percebido a questão que lhe foi colocada.