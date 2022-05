O FC Porto voltou ao trabalho nesta quarta-feira no Centro de Treinos do Olival, onde prossegue a preparação para o clássico de sábado com o Benfica, no Estádio da Luz, referente à 33.ª jornada do campeonato.

Sérgio Conceição teve uma boa notícia na preparação para o jogo que pode valer a conquista do título e campeão nacional (em caso de vitória ou empate dos dragões frente ao rival).

Bruno Costa evoluiu para treino integrado condicionado. Recorde-se que o médio saiu lesionado do jogo frente ao Lyon (a 17 de março) e desde então esteve indisponível.

Por sua vez, Wilson Manafá continua em tratamento.



Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.