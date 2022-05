João Manuel Pinto, antigo jogador de FC Porto e Benfica, acredita que os dragões vão garantir a conquista do título da Liga no clássico do Estádio da Luz ou na última jornada, na receção ao Estoril.

«FC Porto perder seis pontos em dois jogos seria impensável e uma catástrofe. Acredito que, se não for neste jogo, o FC Porto certamente será campeão nacional no outro. São dois rivais muito competentes e fortes, com objetivos diferentes neste momento, embora fossem iguais no início da época. Agora, não acredito que o FC Porto perca seis pontos em dois jogos», diz o ex-defesa, à Agência Lusa.

O atual treinador considera que Sérgio Conceição não permitirá um falhanço da equipa portista na fase decisiva da época: «Conhecendo a equipa, a casa, os jogadores do FC Porto e o Sérgio Conceição, jamais esse deslize aconteceria. Caso contrário, iria ser uma época ainda muito mais falhada do que a do Benfica, que teve muitos casos que não deveriam ter acontecido numa equipa destas. Isso mexe com o balneário, mói e não é fácil. Depois, os resultados também não surgem. Os responsáveis do clube têm de pensar bem o que correu bem e mal.»

A equipa do FC Porto, de Sérgio Conceição a Pepe, merece os mais rasgados elogios: «O Pepe é um líder. Quando tens um líder com quase 40 anos que corre e se entrega ao jogo daquela forma, os outros só têm de fazer igual ou melhor. Estes jogadores dão uma lufada de ar fresco. Toda a gente continua no mesmo barco e ninguém salta. Acho que a chave do FC Porto é a liderança que existe num balneário blindado e é alimentada pelo treinador, ao injetar muita confiança e agressividade na abordagem aos lances». remata João Manuel Pinto.