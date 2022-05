O FC Porto somou o 30º título de campeão nacional e juntou-se a um grupo muito restrito na Europa de clubes que atingiram esse número de campeonatos nacionais conquistados.

Portugal passa a ter dois representantes na lista: o Benfica, com 37 troféus, está na quinta posição. A Escócia tinha até agora o único campeonato com duas equipas acima dos 30 títulos, ambas com valores incríveis numa Liga que teve início ainda no século XIX: o Rangers com 55 e o Celtic com 51 por enquanto, mas com o 52ª já virtualmente garantido, ainda que não matematicamente.

O clube dos 30, onde só estão três equipas das cinco principais ligas europeias, ganhou esta época um novo líder isolado: o Linfield, da Irlanda do Norte, que conquistou novo campeonato no fim de semana passado. Veja a lista completa na galeria associada.