O FC Porto confirmou esta quarta-feira que vai defrontar o Cardiff City no Algarve, num particular de pré-época agendado para o dia 22 de julho, sábado

A equipa do Cardiff já tinha dado conta desse encontro, e agora os dragões avançaram com mais pormenores, nomeadamente a hora: o apito inicial está agendado para as 19h00, no Estádio do Algarve.

Três dias antes, o FC Porto defronta também o Portimonense, isto já depois do jogo-treino desta manhã, diante da Académica.