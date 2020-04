Carlos Alberto, peça decisiva na conquista da Liga dos Campeões em 2004, foi um dos convidados do programa «FC Porto em casa» deste domingo.

O antigo avançado brasileiro recordou algumas histórias hilariantes do tempo de dragão ao peito e falou sobre a sua carreira.

«Naquela altura eu era o irmão mais novo da equipa, só consegui ter êxito porque fui muito bem recebido. Às vezes os jogadores sofrem com a adaptação porque não têm a sorte de ter um grupo como eu tinha. Nos primeiros tempos, depois de um treino fui à casa de banho e estava lá o Jorge Costa a comer uma chamuça e ele disse: ‘Vem cá comer uma também’», recordou

«Quanto à carreira, fiz o que tinha a fazer: diverti-me e diverti os outros. Sou um privilegiado por ter jogado no FC Porto. Recorde-me sempre daquela equipa como se fosse uma família. Recebi muito carinho e muito afeto», prosseguiu.

Outro dos convidados do programa desta tarde foi Costinha, também ele campeão europeu na temporada 2003/2004. O agora treinador lembrou um episódio caricato entre Carlos Alberto e José Mourinho, na altura treinador dos dragões, antes da segunda mão dos quartos de final frente ao Manchester United.

«Antes do jogo com o Manchester United o Mourinho não disse a equipa, começou por escalar os nomes do United. Então ele virou-se para o feijão [alcunha de Carlos Alberto] e perguntou: ‘Conheces o Paul Scholes?’. O Carlos respondeu: ‘Mister, a pergunta não é essa. A pergunta é: o Paul Scholes conhece o feijão?’. O Mourinho depois disse que eu [Costinha] e o Carlos íamos jogar, os outros nove não sabia», contou.

Costinha falou depois de outro episódio com Carlos Alberto, antes do jogo com o Deportivo da Corunha, nas «meias» da Champions: «No dia do jogo, lembro-me de ir no elevador [do hotel] e aparece o Carlos Alberto já chateado e a barafustar. Então o bicho [apelido de Jorge Costa] perguntou-lhe o que é que se passava. O Carlos respondeu: ‘É esta m**** do telemóvel, quero descansar, mas está um tal de Vodafone sempre a ligar-me. Não conheço nenhuma Vodafone’.»

Carlos Alberto explicou depois porque é que não ficou mais tempo no emblema portista – saiu para o Corinthians em 2005 – e recordou mais um episódio caricato, quando tentou falar alemão para evitar as perguntas incómodas dos… jornalistas.

«Hoje em dia falar é fácil. Eu fui para um grande projeto, óbvio que queria continuar na Europa, mas tinha os meus sonhos e uma família que dependia de mim, a proposta [do Corinthians] era muito boa. O Pinto da Costa até me disse: ‘Filho, vai ser feliz.’ O que o Corinthians me oferecia o FC Porto não me podia oferecer», justificou.

«Estava a regressar de férias atrasado e sabia que os jornalistas me iam chatear. E pensei em falar em alemão ou inglês, mas não falava nenhuma das línguas. Os jornalistas também acabaram por sorrir. Tanto que quando cheguei depois e falei com o Pinto da Costa, ele disse-me: ‘Tu és maluco.’», contou Carlos Alberto.