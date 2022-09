Marko Grujic faz parte da comitiva do FC Porto que está a caminho de Madrid para defrontar o Atlético na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O médio realizou treino integrado condicionado nesta terça-feira, véspera do encontro, e surge na lista de convocados, tal como os jovens Francisco Meixedo e Gonçalo Borges, que foram inscritos na Lista B.

Sérgio Conceição leva 26 jogadores para a capital espanhola, incluindo Samuel Portugal num lote de quatro guarda-redes, deixando de fora Wilson Manafá e Fernando Andrade, que não foram inscritos para a fase de grupos da prova milionária.

O At. Madrid-FC Porto desta quarta-feira (20h00) pode ser acompanhado em direto no Maisfutebol, via digital, ou na TVI.