Marko Grujic salientou a importância do FC Porto manter a concentração para tentar um bom resultado em Milão, depois de dez vitórias consecutivas nas provas nacionais.

«Temos vencido, mas mantemos os pés assentes na terra. Vamos defrontar uma boa equipa amanhã. Vamos tentar ter uma boa performance. Daremos o nosso melhor e tentaremos mostrar em campo princípios de jogo e a nossa personalidade para conseguirmos um bom resultado amanhã», começou por referir o médio do FC Porto.

O internacional sérvio salientou que «o Inter é uma equipa com muito bons jogadores, que jogam há muito tempo juntos num sistema de três defesas e com os alas bem abertos», mas destacando que a equipa técnica comandada por Sérgio Conceição «preparou bem este jogo nos últimos dias».

«Somos fortes como equipa, como diz o treinador. Temos alguns jogadores lesionados, mas a nossa forma de jogar não muda: queremos ter alta intensidade e capacidade de manter a posse de bola. Quem for a jogo vai dar o melhor», afirmou Grujic que questionado sobre a hipótese de fazer dupla no miolo com Uribe referiu: «Ainda não se sabe quem vai a jogo. Mas não faltam opções. Temos de preparar o jogo com os disponíveis.»

O FC Porto defronta o Inter esta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Giuseppe Meazza. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.