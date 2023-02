Sérgio Conceição rejeitou o favoritismo do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Inter, na primeira mão que se disputa esta quarta-feira em Milão.

«Favoritos? O FC Porto é um clube com história. Mas acho que isso é um bocadinho música para os nossos ouvidos, por parte do Acerbi e do Simone», começou por dizer o técnico portista, para acrescentar logo de seguida: «Em termos estatísticos, desde 2006 só o Bayern tem mais títulos nacionais e internacionais do que o FC Porto. Agora, nós e o Club Brugge temos os orçamentos mais baixos das equipas que estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas também sei que esses orçamentos não jogam. E nós representando um clube histórico e um grupo de trabalho em que acredito plenamente vamos dar tudo para ter um resultado positivo amanhã e discutir no Porto a passagem aos quartos de final.»

«É extremamente difícil uma equipa que não esteja nos Big-5 ganhar uma Champions. A última foi o FC Porto, quase há 20 anos. É cada vez mais difícil. É uma diferença muito grande entre as equipas mais bem apetrechadas a nível financeiro, com os jogadores que compõem os seus plantéis, para as restantes. Mesmo com essa baixa de forma momentânea de uma ou outra equipa nos seus campeonatos, os jogadores ganham uma vitamina extra na Liga dos Campeões», salientou o treinador na conferência de imprensa em Milão.

O FC Porto defronta o Inter esta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Giuseppe Meazza. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.