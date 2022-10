Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória da sua equipa na receção ao Bayer Leverkusen (2-0), na 3.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«Penálti é o momento do jogo? O Diogo está lá para isso, para defender. O momento do jogo são vários. A jogada do primeiro golo é uma jogada fantástica, conseguimos um golo muito bonito, numa Liga dos Campeões, o que não é fácil. Por vez não é fácil equilibrar, do primeiro ao ultimo minuto queremos sobrepor-nos ao adversário, mas nem sempre é possível, porque o adversário tem qualidade.»

O crescimento do FC Porto na segunda parte: «Houve alguma precipitação na primeira parte, demos alguma iniciativa ao adversário. Houve uma ou outra correção ao intervalo, o que foi fundamental para a segunda parte. A segunda parte foi totalmente nossa e fizemos dois golos.»

A entrada de Otávio após o intervalo: «Defensivamente, no primeiro momento de pressão, não estávamos muito bem e o Otávio é um jogador muito experiente, ele tem uma dinâmica que é importante para a equipa. Não é que o Bruno Costa estivesse a jogar mal, fez um excelente jogo frente ao Sp. Braga e hoje estava bem, mas foi importante corrigir um ou outro aspecto.»

Golos de dois suplentes é mérito do treinador? «É o mesmo treinador que meteu a equipa a jogar em Vila do Conde e o mesmo treinador que meteu a equipa e passou a mensagem com que perdemos 0-4 com o Brugge. Nós passamos a mensagem, o que pensamos sobre cada jogo. Temos de ser consistentes como equipa, a nível defensivo, porque isso é a base para termos uma equipa sólida, compacta, e depois sim partir para ferir o adversário. Não há varinha mágica, não há nada, há trabalho.»

O futuro do FC Porto na Champions: «Ganhamos hoje e vamos com tudo para Portimão, para ganharmos um jogo difícil em Portimão. Depois pensaremos no jogo na Alemanha.»

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)