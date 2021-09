Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma o empate no reduto do Atlético de Madrid (0-0), na 1.ª jornada do Grupo B da Champions. Declarações na flash interview da TVI24:

«É um ponto conquistado. Queríamos conquistar os três, sabíamos da dificuldade do jogo, da qualidade individual e coletiva desta equipa. Foi um jogo muito competitivo, onde o Atlético entrou bem, houve muito equilíbrio, mas com situações mais clara para nós. Tenho de realçar o trabalho dos jogadores, naquilo que foi a estratégia para o jogo, com a certeza de algumas pessoa a admirarem-se com o onze inicial, mas isso faz parte.»

Sobre a saída de Zaidu ao intervalo: «O Zaidu saiu pelo amarelo, senti que o árbitro com facilidade estava a dar cartões com facilidade aos jogadores do FC Porto.»



Porquê Corona e Zaidu nas laterais?«Pretendia dos laterais um trabalho importante. Isso começava na frente, nos dois avançados, pois um deles tinha de condicionar a ação do médio defensivo para termos equilíbrio no duplo pivô, enquanto os laterais por vezes tinham de saltar à largura com inteligência e velocidade. Nesse sentido, o Zaidu e o Corona, também pelo que tem sido o início de época fantástico do João Mário, mas com algum desgaste, e também pela experiência do Corona, com a frescura e a velocidade do Zaidu pudessem ser interessantes.»