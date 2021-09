O FC Porto personalizado, com estofo de Champions e barba rija, foi a Madrid empatar com o Atlético (0-0), na 1.ª jornada do Grupo B da competição. Na casa do campeão espanhol, os dragões lograram equilibrar o jogo, permitir apenas um par de boas oportunidades ao adversário e ficar até perto do golo.

Otávio, num cruzamento feliz, viu a bola ser desviada pelo poste da baliza de Jan Oblak (50m). Já perto do final do encontro, Taremi chegou a festejar na sequência de um lance de pressão sobre o guarda-redes do Atleti, com o golo a ser anulado por mão na bola do avançado do FC Porto.

Contas feitas, um resultado justo e que demonstra a capacidade portista para enfrentar sem constrangimentos as restantes equipas deste Grupo B.

O FC Porto apresentou-se com três alterações no Wanda Metropolinano, incluindo o regresso de Zaidu e a estreia de Grujic como titular na presente temporada, após afastamento por lesão. Toni Martínez voltou a fazer dupla de ataque com Taremi e Corona recuou para lateral direito.

Perante um Atlético de Madrid com algumas alternativas no onze, por comparação com o triunfo frente ao Espanhol de Barcelona, os dragões conseguiram impor o seu jogo durante largo período e Diogo Costa não teve tanto trabalho como certamente esperaria.

O jovem guarda-redes, depois de uma exibição fabulosa no clássico de Alvalade, voltou a destacar-se perante uma séria ameaça de Luis Suárez (6m), mas foi o melhor que os colchoneros conseguiram fazer na primeira hora de jogo.

João Félix fez uma exibição modesta e Thomas Lemar, o outro apoio de Suárez, pareceu sair tocado ainda na primeira parte, cedendo o seu lugar a Rodrigo de Paul.

O FC Porto, com enorme rigor tático e uma dose moderada de atrevimento no reduto do campeão espanhol, lançou algumas ameaças à baliza de Oblak. Ainda na primeira parte, após grande passe de Luis Díaz, Zaidu surgiu na área mas Kondogbia anulou o lance com um enorme corte.

No reatamento do encontro, já depois de Sérgio Conceição ter trocado Zaidu (amarelado) por Wendell, Otávio cruzou e a bola seguiu a direção da baliza do Atlético, embatendo com estrondo no poste. Os dragões não foram felizes aí nem pouco depois, quando Pepe teve de ser substituído por lesão, entrando para o seu lugar Marcano.

Diego Simeone, percebendo que a estratégia preparada para o encontro não estava a funcionar, mexeu ainda antes da hora de jogo e o Atlético de Madrid cresceu. João Félix, naturalmente, foi um dos sacrificados.

Com Renan Lodi, Ángel Correa e Griezmann, os colchoneros tomaram conta do jogo. Na resposta, Sérgio Conceição apostou em Sérgio Oliveira e Vitinha para reforçar o setor intermediário e evitar desequilíbrios na fase de maior pressão dos locais.

Em fase de afirmação plena na baliza do FC Porto, Diogo Costa voltou a agigantar-se ao minuto 68, evitando o golo do At. Madrid com a ponta da luva direita, após remate cruzado de Ángel Correa.

Depois de uma fase de adaptação e resistindo às investidas colchoneras, os dragões voltaram a crescer nos minutos finais e chegaram a festejar um golo, quando Taremi disputou a bola com Oblak e esta seguiu para o fundo da baliza. Porém, o iraniano tocou involuntariamente com a mão na bola e o lance foi anulado, com recurso ao VAR (81m).

Já em período de descontos, Mbemba viu cartão vermelho direto por derrubar Griezmann, com o árbitro a considerar que o francês ficaria sozinho perante o guarda-redes do FC Porto. Na conversão do respetivo livre, Luis Suárez atirou ligeiramente por cima.

A expulsão de Mbemba constitui um problema para Sérgio Conceição, que viu igualmente Pepe sair por lesão. Na próxima jornada, a 28 de setembro, a equipa portista recebe o Liverpool.