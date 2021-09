Wendell, lateral do FC Porto, comentou desta forma o empate no reduto do Atlético de Madrid (0-0), na 1.ª jornada do Grupo B da Champions. Declarações na flash interview da TVI24:

«Acho que temos de sair contentes pelo trabalho que foi feito. Todos encararam o jogo como uma verdadeira final, com o espírito que o mister quer, encarar a partida de igual para igual onde quer que seja. Temos de comemorar, lutámos e até metemos um golo, que infelizmente foi anulado.»

O FC Porto pode lutar pelo apuramento? «Temos capacidade neste grupo e vamos brigar forte. Sempre fomos candidatos neste grupo, pelo grupo que a gente tem, pela história que o FC Porto tem. Somos uma equipa grande e vamos encarar qualquer equipa de igual para igual. Também é preciso respeitar o FC Porto. Tenho a certeza que vamos chegar longe.»



Sobre a adaptação: «Só tenho duas semanas aqui, tenho de adaptar aos treinos e ao que o treinador quer. Agradeço ao mister por estes 45 minutos, agradeço a todos que me têm ajudado e aos poucos vou ajudando, seja 2, 5, 10, 25, seja o tempo que for.»