A CMVM suspendeu, esta terça-feira, a negociação das ações Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD.

Esta decisão surge após o presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, ter dado uma entrevista à SIC, esta segunda-feira, em que abordou precisamente alguns temas financeiros do clube.

Recorde-se que no início do passado mês de fevereiro, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários iniciou uma investigação relativa à compra de mais de mil ações da SAD azul e branca, precisamente por parte de Pinto da Costa, como avançou o Jornal Económico, na altura.

Em 28 de março, último dia em que negociaram, as ações da Porto SAD fecharam estáveis nos 1,15 euros, com 20 títulos a mudarem de mãos.

As eleições do FC Porto estão marcadas para o dia 27 deste mês e colocam frente a frente três candidatos, Pinto da Costa, atual dirigente máximo dos dragões, André Villas-Boas e Nuno Lobo.

Leia o comunicado na íntegra:

02 de abril de 2024

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou no dia 02/abr/2024 pelas 09:25 (UTC), nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado.

O Conselho de Administração