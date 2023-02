A SAD do FC Porto comunicou, esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2022/23, no qual se destaca o prejuízo de 9,9 milhões de euros.



Os dragões explicaram que desembolsaram cerca de 42 milhões de euros, todos recrutados no verão passado. Relembre-se que na última janela de transferências o campeão nacional não fez qualquer contratação.



Nota para o facto de o FC Porto ter pago 2,5 milhões de euros por 55 por cento dos direitos económicos de Samuel Portugal, valores diferentes aos que foram anunciados pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa a 1 de setembro de 2022.



No que respeita à saída de atletas, o FC Porto refere apenas os negócios de Chico Conceição (cinco milhões de euros), Sérgio Oliveira (três milhões de euros, mas que só gerou mais-valia de 820 mil euros) e de Marchesín (um milhão de euros).

CONTRATAÇÕES:

David Carmo: 20,2 milhões de euros, além de 750 mil euros em encargos adicionais;

Gabriel Veron: 10,2 milhões de euros, além de 2,2 milhões em encargos adicionais;

André Franco: 4 milhões de euros, além 64 mil euros em encargos adicionais ;

Eustáquio: 4,2 milhões de euros, além 50 mil euros de encargos adicionais;

Samuel Portugal: 2,5 milhões de euros

VENDAS: