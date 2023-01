O FC Porto defronta o Casa Pia nesta quarta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, quatro dias depois do empate com o Casa Pia, para o campeonato.

Esse jogo ainda marcou a antevisão do treinador do FC Porto, sobretudo pela incapacidade que a equipa mostrou para marcar golos.

«A preparação dos jogos é sempre feita com entusiasmo e competência. Mas há dias em que as cosias não correm tão bem. Quando falo em energia positiva, isso tem a ver com andarmos sempre no limite em tudo aquilo que pedimos em cada momento do jogo», começou por dizer, antes de elogiar a exibição defensiva da sua equipa.

«Defensivamente, estivemos sempre muito equilibrados, o Casa Pia não fez um remate enquadrado. Um remate. Tem uma oportunidade de cabeça, que nem considero oportunidade. Nós tivemos mais de 75 por cento de posse de bola, 15 remates na segunda parte contra zero…», enalteceu.

«Lembro-me de fazer um jogo contra o Manchester City na Champions e nós tivemos de defender, pelo poderio dessa equipa, e eu fui supercriticado por não conseguirmos chegar à baliza. E nos outros, vejo que é competência e solidez defensiva e por aí fora. Já estou habituado a isso», acrescentou ainda.

Agora, frente ao Arouca, Conceição só pede o mesmo de sempre e… uma pontinha de sorte.

«Foi um jogo menos conseguido, mas amanhã espero que a equipa tenha as características que são inegociáveis para nós, e depois termos a pontinha de sorte de a bola não bater na orelha de um defesa ou na bota do guarda-redes, e entrar», finalizou.