Sérgio Conceição assinalou nesta quarta-feira o Dia da Mulher com uma mensagem na qual pede «equidade» entre homens e mulheres.

O treinador do FC Porto falou do papel desempenhado pelas mulheres em todas as áreas da sociedade e elogiou a esposa, deixando também uma mensagem a recordar a mãe.

«Quando crescia, os meus heróis eram jogadores de futebol, atores de cinema e a minha mãe. Principalmente, era a minha mãe, que fazia tudo o que podia e não podia por mim e pelos meus irmãos», enalteceu, concluindo: «Todos os dias deviam ser 8 de março.»