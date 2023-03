Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota por 3-1 contra o FC Porto, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

«Acho que entrámos bem no jogo. O que tínhamos trabalhado e delineado estávamos a conseguir fazer: tirar bola da pressão e acelerar do lado oposto. A primeira parte foi equilibrada e chegámos ao intervalo a perder porque o FC Porto foi mais eficaz. Tivemos duas oportunidades pelo menos em que podíamos marcar, mas o Diogo Costa fez excelente defesas e sofremos dois golos com alguma passividade. Ao intervalo, era um resultado demasiado pesado para o que tínhamos feito. Estávamos bem no jogo, por isso, ao intervalo o resultado não se ajustava pelo que estava acontecer.

Ao intervalo, alertámos que não podíamos ser tão passivos no momento defensivo. Tínhamos jogar dentro e acelerar pelo lado contrario, podíamos explorar esse. O FC Porto bascula e pressiona muito. Estávamos bem no jogo, por cima até, há uma situação em que Mendes leva primeiro amarelo, num lance em que dois jogadores do FC Porto esbarram um contra o outro. Ele ficava em boa posição para finalizar e foi marcada falta contra nós. Tivemos uma boa atitude até final, mas jogar com nove... 11 contra 11 já é difícil. Realçar a atitude e postura dos jogadores. Este é o nosso caminho. Vamos trabalhar e preparar o jogo da próxima semana.

Com dez, ainda acreditámos que era possível. É dar mérito aos jogadores pela postura que tivemos. Há um ou outro lance que podia ser diferente. No primeiro amarelo para o Jô, o Grujic pisa o nosso jogador. O resultado é o que é. Parabéns ao FC Porto.»

[Muitas ausências no Desp. Chaves, agora mais três jogadores suspensos]

«Todos juntos somos mais fortes, não só a equipa. Quando adeptos estão do nosso lado, somos mais fortes. Vai ser fundamental até final da época. E contamos com apoio deles na próxima época. Tivemos seis ausentes por lesão e um por castigo e a equipa bateu-se olhos nos olhos. Independentemente do adversário, jogamos para ganhar. A equipa deu boa resposta, fez um bom jogo. Acabámos com nove e fica difícil, mas temos de ser muito otimistas e eu sou timoneiro e é o que tenho de passar. Quando as energias convergem para o mesmo lado, somos uma boa equipa. Não me posso lamentar pelo que não tenho, mas maximizar o que tenho. Acredito nestes jogadores e em quem vai entrar com o Portimonense.»