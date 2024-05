Terça-feira, 28 de maio: é esta a data para André Villas-Boas e os restantes administradores da SAD do FC Porto assumirem plenas funções.

A convocatória foi comunicada à CMVM esta terça-feira, ao final da tarde, horas depois de Villas-Boas ter tomado posse no Estádio do Dragão como novo presidente do clube, sucedendo a Pinto da Costa.

A nova administração irá assumir plenas funções dois dias depois da final da Taça de Portugal, que o FC Porto disputa a 26 de novembro, no Jamor, frente ao Sporting.

Lourenço Pinto, presidente da Assembleia-Geral da SAD, assina o documento que, cumprindo com o Código das Sociedades Comerciais, que obriga a que a convocatória seja feita com uma antecedência de 21 dias.

A assembleia-geral da SAD realiza-se na data referida, pelas 11h30, no Auditório do Estádio do Dragão, e terá uma ordem de trabalhos com seis pontos. A saber:

1 - Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2024/2027.

2 - Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2024/2027.

3 - Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2024/2027.

4 - Deliberar sobre a nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2024/2027.

5 - Deliberar sobre a eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2024/2027.

6 - Deliberar sobre a eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2024/2027.