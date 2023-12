Guima, jogador do Desp. Chaves, em declarações no final da derrota por 1-0 no Dragão:

«Saímos com uma sensação de frustração, podíamos ter saído pelo menos com um ponto. A tática para este jogo foi bem feita e merecíamos esse ponto. Acho que ficou claro que podem contar connosco até ao final do campeonato, mostrámos ser uma equipa que acredita e vai acreditar até ao fim. Isto é ser transmontano, isto é ser Chaves.

O resultado hoje não demonstra o que foi o jogo, a equipa deu uma excelente imagem e no próximo ano vamos entrar certamente com o pé direito. Quem está aqui e quem vier, será para ajudar e estamos aqui para lutar até ao fim.»