A Procuradoria da República do Porto confirmou doze detenções nesta quarta-feira no âmbito do inquérito aos incidentes na Assembleia Geral do FC Porto de 13 de novembro. Em causa estão suspeitas dos crimes de «ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo», bem como, informa a Procuradoria em comunicado, «coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação».

O processo está a decorrer no DIAP do Porto, envolvendo a PSP em ligação com o Ministério Público, e incluiu buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como doze detenções «fora de flagrante delito».

A nota informa ainda que os detidos serão apresentados pelo Ministério Público para primeiro interrogatório judicial, prevendo a aplicação de medidas de coação.

Entre os detidos, de acordo com a CNN Portugal, estão o líder da claque do FC Porto, Fernando Madureira, a sua mulher e ainda o funcionário do clube Fernando Saúl.