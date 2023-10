Diogo Costa está no topo dos guarda-redes mais valiosos do mundo. De acordo com o site Transfermarkt, o internacional português está avaliado em 45 milhões de euros.

Mas não está sozinho nesta lista. Paralelamente ao guarda-redes do FC Porto, está Mike Maignan, do AC Milan, Gianluigi Donnarumma, do PSG e Thibaut Courtois, do Real Madrid, todos avaliados em 45 milhões de euros.

Seguem-se Andre Onana, do Manchester United, e Ederson Moraes, do Manchester City, ambos com uma avaliação de 40 milhões de euros.

O top-10 dos guarda-redes mais valiosos do mundo:

Diogo Costa (FC Porto): 45M€

Gigi Donnarumma (PSG): 45M€

Mike Maignan (Milan): 45M€

Thibaut Courtois (Real Madrid): 45M€

Andre Onana (Manchester United): 40M€

Ederson (Manchester City): 40M€

Kobel (Borussia Dortmund): 35M€

Jan Oblak (Atlético Madrid): 35M€

Alisson (Liverpool): 35M€

Ter Stegen (Barcelona): 35M€