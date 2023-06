O FC Porto começa esta segunda-feira a mudar o relvado do Estádio do Dragão, que vai passar a ter um novo tapete topo de gama.

Este será o primeiro piso em Portugal com a tecnologia «GrassMax», uma solução de relva 100 por cento natural reforçada com fibras sintéticas.

Este piso foi instalado no Estádio Lusail, que acolheu a final do Mundial do Qatar, mas também em outros recintos icónicos como o Maracanã, o Parque dos Príncipes ou o Santiago Bernabéu, já neste ano de 2023.

Esta solução apresentada pela empresa suíça torna-se especialmente fiável por costurar fibras sintéticas para reforço da relva natural e estabilização das raízes, o que torna o terreno quatro vezes mais resistente, tendo uma garantia de 10 anos.

A implantação do relvado obrigará ao uso de maquinaria pesada, pelo que as obras vão durar por quase duas semanas, estando prevista a sua conclusão no dia 23 de junho.