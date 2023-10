O FC Porto vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto do castigo de um jogo à porta fechada aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo apurou o Maisfutebol.

De acordo com o que o nosso jornal confirmou, os dragões vão apresentar uma providência cautelar, que tem efeitos suspensivos sobre a punição aplicada esta terça-feira.

A sanção decorre de factos ocorridos no jogo frente ao Moreirense, da primeira jornada da Liga. Na origem do castigo está um incidente que resultou do rebentamento de um petardo que atingiu duas crianças: uma sofreu uma queimadura e a outra foi assistida no hospital. Além desta punição, os dragões foram ainda multados em 8.670 euros.

Nesse jogo, refira-se, o FC Porto venceu o Moreirense por 2-1.