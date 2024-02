O FC Porto anunciou, através do comunicado enviado à CMVM, a entrada de um investidor internacional na participação de uma das empresas do Grupo FC Porto.

Sem referir o nome da mesma, embora se calcule que seja a Legends, o comunicado diz que é «uma reputada empresa internacional, com reconhecida experiência na otimização das receitas comerciais relacionadas com grandes equipamentos desportivos».

Ora esta parceria vai ser consubstanciada «na participação minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do Grupo FC Porto» e «num investimento inicial com vista a modernizar o Estádio do Dragão, potenciando assim as receitas com ele relacionadas».

Esse investimento inicial, diz o comunicado enviado à CMVM, está estimado entre 60 e 70 milhões de euros, será realizado no quarto trimestre da época (1 março e 30 de junho) e permitirá aumentar as receitas geradas pelo Estádio do Dragão.

Segundo Fernando Gomes disse em conferência de imprensa, a participação minoritária não será diretamente na Porto Comercial, mas numa nova empresa, que vai ser criada, e que ficará dividida entre 70 por cento na posse do FC Porto e 30 por cento na posse do investidor.