O FC Porto cumpriu nesta quarta-feira mais um sessão de trabalho com vista ao jogo com o Marítimo, agendado para o próximo sábado no Estádio do Dragão.

Evanilson, que saiu tocado do jogo com o Tondela para a Supertaça, fez treino condicionado e está, tal como Wilson Manafá (tratamento, ginásio e treino condicionado), entre ao departamento médico dos campeões nacionais.

O próximo treino do FC Porto está amrcado para esta quinta-feira, sendo que na sexta-feira Sérgio Conceição irá projetar o jogo da ronda inaugural da Liga.