A presença de Evanilson nos 15 minutos de treinos abertos à imprensa foi a grande novidade do treino do FC Porto desta manhã.

O ponta de lança brasileiro está recuperado de uma lesão muscular e poderá ser opção para Sérgio Conceição para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão.

Por outro lado, o lateral João Mário, que saiu lesionado frente ao Estoril, na sexta-feira, e o central João Marcelo não estiveram presentes no período aberto aos jornalistas na sessão no centro de estágios do Olival.

O FC Porto recebe esta terça-feira, pelas 20 horas, o Inter no Estádio do Dragão e tem de reverter uma desvantagem de 1-0 trazida de Milão para seguir em frente na Liga dos Campeões.