Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o apuramento dos dragões para a final da Taça de Portugal.

«A crença e capacidade de nos superarmos é a grande característica que define esta equipa e golo do Otávio representa isso mesmo. Vai dizer-se que é o talento do jogador naquele remate, mas levava ali muita gente atrás para dentro da baliza. Frente a um Famalicão muito competente, com talento e muito bem trabalhada. Nunca deixámos de fazer o que tínhamos de fazer, foi um jogo muito equilibrado. Toda a gente na nossa equipa trabalha muito e bem. Está a ser difícil fazer golos, mas eles têm aparecido, mesmo com os jogos a serem muito “à pele”».

[possibilidade de ir a penáltis chegou a assustar, tendo em conta o historial de derrotas em penáltis?]

«Nem trabalhámos os penáltis. Sabemos que no passado não fomos felizes nesses momentos. São rótulos que se colam, mas que mudará quando for preciso. Não foi a penáltis. Honestamente, o Famalicão não merecia perder o jogo. O empate seria o mais justo neste jogo, com o nosso natural apuramento para a final. Quero deixar uma palavra para quem está no outro balneário a sofrer. Também já estivemos do outro lado e sabemos que é difícil para eles, e valoriza muito a nossa vitória.»

[sobre o desentendimento de Conceição com o banco do Famalicão no momento do golo de Otávio]

«É a magia e o encanto do futebol. Foi um golo no final que vale a presença no Jamor, com toda a importância que isso tem. As pessoas dão demasiado valor e a empolar o que não tem de ser valorizado.»