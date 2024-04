O FC Porto B venceu, na tarde desta segunda-feira, no encerramento da 28.ª jornada da II Liga. Na visita ao Académico de Viseu, os pupilos de António Folha triunfaram graças à eficácia de Wendell (0-2).

No reduto dos «Viriatos», as oportunidades escassearam no primeiro tempo, uma vez que apenas os anfitriões encontraram o caminho da baliza contrária, por uma ocasião.

Regressados do balneário, os jovens dragões marcaram nas duas melhores oportunidades. Em cima da hora de jogo, Wendell converteu a grande penalidade que inaugurou o marcador. O avançado pôs fim a um jejum de sete jogos.

Em desvantagem, Jorge Simão refrescou o meio-campo. Todavia, foram os azuis e brancos que dobraram a vantagem.

Aos 76m, e assistido pelo médio nigeriano Marcus Abraham – entrado cinco minutos antes – Wendell aproveitou um erro do defesa para bisar. Consolidada a posição de segundo melhor marcador da prova (15), o brasileiro é apenas superado pelo veterano Nenê (23), do Aves SAD. A fechar este pódio está Bruno Almeida, do Santa Clara, com 12 golos.

Desinspirados, os anfitriões não foram capazes de, pelo menos reduzir, brindando o guardião Diogo Fernandes com um fim de tarde tranquilo.

Em cima do apito final, Wendell não conseguiu completar o hat-trick, desperdiçando uma grande penalidade.

O regresso aos triunfos catapulta o FC Porto B para o sétimo lugar, com 40 pontos, em igualdade com o Torreense (8.º). A turma de António Folha pontua há cinco jornadas consecutivas, num total de 13 pontos, uma série apenas superada pelo Paços de Ferreira (6.º), que leva 16 pontos acumulados de forma consecutiva.

Depois de um dobrar de ano complicado, com uma vitória em 11 jogos – sete derrotas e três empates – os jovens portistas vivem a melhor fase da época. O embalo ideal para muitos destes jogadores encararem a receção à Oliveirense (15.ª), agendada para a tarde de domingo (15h30), e a final-four da Youth League.

Nessa prova, a equipa sub-19 do FC Porto defronta, na meia-final, o AC Milan, às 17h de 19 de abril (sexta-feira). O vencedor defrontará Olympiakos ou Nantes, a 22 de abril. A fase final da Youth League decorrerá em Nyon, na Suíça.

Por sua vez, o Académico de Viseu encaixa o sexto jogo consecutivo sem vencer. Por isso, os viseenses são décimos, com 38 pontos, em igualdade com o Mafra (38.º). Na próxima ronda, a turma de Jorge Simão visita o «lanterna vermelha» Belenenses (18.º). Duelo agendado para a manhã deste sábado (11h).