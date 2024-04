A Oliveirense triunfou, na tarde deste domingo, na receção ao Benfica B, por 3-1. Na penúltima partida da 28.ª jornada da II Liga, Ricardo Chéu conseguiu – ao fim de sete jogos – a primeira vitória no Carlos Osório.

Na primeira titularidade do experiente médio André Santos – ex-Sporting, de 35 anos – foram os anfitriões que entraram de batuta em riste. Aos 12m, João Paulo inaugurou o marcador, na cobrança de um livre, em zona frontal. À boca da área, o avançado rematou de forma rasteira, batendo André Gomes.

Com os pupilos de Nélson Veríssimo a, prontamente, subirem unidades no terreno, João Paulo aproveitou o adiantamento para soltar a corrida de Anthony Carter. Assim, o ponta de lança australiano acelerou a meio-campo e, perante André Gomes, assinou um chapéu, para regozijo das hostes unionistas.

Em parada e resposta, a resposta do Benfica B efetivou-se aos 31m, por Henrique Pereira. Num contra-ataque pragmático, João Rêgo assistiu o extremo, que descaiu para a esquerda e, com tempo e espaço, disparou para o 2-1.

Num remate cruzado que ainda embateu no poste, o extremo de 22 anos superou quatro oponentes, anotando o terceiro golo no campeonato.

No segundo tempo, o Benfica B ameaçou, por várias vezes, o empate, obrigando Nuno Macedo a aplicar-se. Ainda assim, a turma de Veríssimo terá a lamentar as oportunidades desperdiçadas, nas quais o guardião contrário estava batido.

Aos 84m, na cara do empate, Gerson Sousa, a cruzamento do recém-entrado Hugo Félix, atirou por cima. O cruzamento quase perfeito, da esquerda para a direita, não conheceu a melhor conclusão.

E porque quem não marca sofre, João Paulo sentenciou o encontro, na resposta. O central Gustavo Marques derrubou Jaiminho, oferecendo ao avançado brasileiro, de 27 anos, o bis e o quarto golo na II Liga.

A primeira vitória da Oliveirense desde 12 de janeiro vale a ascensão ao 15.º lugar, com 27 pontos. Para trás ficam os «rivais» Feirense, com menos dois pontos, e em posto de play-off de despromoção. Para a turma de Ricardo Chéu, segue-se a visita ao FC Porto B, na tarde de domingo (15h30).

Por sua vez, o Benfica B volta a perder, duas jornadas depois, permanecendo no 10.º lugar, com 37 pontos, em igualdade com o FC Porto B. Segue-se a receção ao vice-líder Aves SAD, na tarde de sábado (15h30).

Na tarde deste domingo, Prestianni não constou dos convocados de Nélson Veríssimo.

A jornada 28 será concluída com a partida entre o Académico de Viseu (8.º) e o FC Porto B, na tarde desta segunda-feira (18h).