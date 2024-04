Mais de dois meses depois, o Lank Vilaverdense voltou aos triunfos ao bater o Mafra por 2-1, este domingo, num jogo da 28.ª jornada da II Liga.



Os golos surgiram todos na segunda parte do encontro com Bruno Silva a abrir a contagem a favor da equipa minhota aos 66 minutos. No entanto, o conjunto orientado por Silas respondeu já nos dez minutos finais e chegou à igualdade por Miguel Sousa.



O Lank Vilaverdense não desistiu de procurar a vitória e foi recompensado com um golo aos 90+6 da autoria de André Soares. Apesar do triunfo, o Lank é 17.º com 20 pontos e continua em zona de descida, a cinco do Feirense, a primeira equipa em lugar de permanência. Por seu turno, o Mafra é 8.º com 38 pontos.



Classificação da II Liga