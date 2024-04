O jogo entre o Nacional e o Aves SAD ficou marcado pelo... Viktor Gyökeres!

O segundo golo do Nacional surgiu de pénalti, através dos pés de Danilovic, e, no momento da celebração, imitou o festejo do craque sueco do Sporting, levando as mãos a tapar a boca.

De destacar a influência de Gyökeres, e do festejo que o tem caracterizado ao longo da época e até num jogo da II Liga é replicado.

Este sábado o Nacional recebeu o Aves SAD, na Choupana, um dia depois do jogo ter sido adiado devido ao mau tempo.

Ora veja o festejo (e o golo):