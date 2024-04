O encontro entre Nacional e Aves SAD, a contar para a 28.ª jornada da II Liga, e agendado para as 18h desta sexta-feira, está em risco de não se realizar. O Maisfutebol confirmou, junto do emblema madeirense, que o nevoeiro cerrado na Choupana, percetível nas imagens, poderá obrigar a adiar a partida até à noite deste sábado.

Pelas 17h desta sexta-feira, o nevoeiro já havia dissipado no Funchal, mas não no alto onde se situa a Choupana.

Ainda que os dirigentes do Nacional assumam que será «difícil» a realização do encontro na data previamente marcada, os intervenientes vão aguardar pelo veredito da equipa de arbitragem encabeçada por João Pinheiro, que terá de tomar uma decisão, no máximo, até às 19h30.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso amarelo para o vento que se faz sentir no arquipélago prevalecerá até às 18h. Contudo, o vento deverá ser substituído pela intensificação da chuva.

O Nacional-Aves SAD opõe o terceiro e o segundo classificado da II Liga. Este será um encontro acompanhado, atentamente, por Santa Clara (1.º) e Marítimo (4.º).

Se o jogo for adiado, este deverá ser disputado nas 30 horas subsequentes, ou seja, até à noite deste sábado.

Na jornada 29, o Nacional joga em Paços de Ferreira, a 14 de abril (domingo). No dia anterior, o Aves SAD visita o Benfica B.