No ténis, Nuno Borges foi eliminado nos quartos de final do Estoril Open 2024. O tenista português perdeu com o chileno Cristian Garin por 2-0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7-3), em 2h e 11 minutos de encontro.

O número um nacional não entrou bem no encontro e acabou por perder a primeira partida por claros 6-2, em pouco mais de meia hora.

No segundo set, Borges equilibrou o duelo com o número 112 do mundo, que ficou marcado por um momento muito polémico.

Com ponto de break a seu favor, que lhe permitiria fazer o 4-2, o número 62 do ranking ATP ganhou o ponto, mas o árbitro reverteu a decisão e deu o ponto ao chileno devido a um grito da bancada.

Nuno Borges dirigiu-se, então, ao árbitro, que lhe explicou a decisão, que motivou muitos assobios das bancadas do Court Central do Estoril Open.

O segundo parcial só foi decidido no tie-break, com Garin a levar a melhor por 7-3 e a garantir a passagem às meias-finais do Estoril Open, onde vai defrontar Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série do torneio.

Já Nuno Borges cai nos quartos de final do único torneio português do circuito ATP, que fica sem qualquer jogador luso em competição.