Os portugueses Henrique Rocha e Jaime Faria foram eliminados, esta quinta-feira, na primeira ronda de pares do Estoril Open, pela dupla composta pelo romeno Victor Cornea e pelo checo Petr Nouza.

Os tenistas lusos perderam por 6-4, 6-7 (3-7) e 10-3, em uma hora e 36 minutos.

Com a eliminação de Rocha e Faria, o quadro de pares ficou sem representantes portugueses.

Thiem e Monfils eliminados

O dia ficou ainda marcado pela derrota de Dominic Thiem, um favorito dos fãs.

O austríaco perdeu frente ao francês Richard Gasquet, que esteve na segunda ronda devido à desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Gasquet avançou para os quartos de final, com uma vitória renhida diante do campeão do Open dos Estados Unidos de 2020, por 6-4 e 7-6 (8-6).

Outra das surpresas foi o triunfo do húngaro Marton Fucsovics sobre o francês Gaël Monfils.

Após vencer o primeiro set, o sétimo cabeça de série do torneio desperdiçou três «match points» e acabou por perder por 1-6, 6-1 e 7-5.

Nos quartos de final, Fucsovics vai defrontar Casper Ruud.