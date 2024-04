Nuno Borges, o único tenista português ainda em competição no Estoril Open, volta a entrar em ação esta sexta-feira, por volta das 14h00, frente ao chileno Cristian Garín, em jogo dos quartos de final.

Confira o programa do quinto dia do Estoril Open, que se disputa até domingo nos courts de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

COURT CENTRAL

A partir das 12h00:

Pablo Llamas Ruiz, Esp (Q) - Hubert Hurkacz, Pol (2)

Nunca antes das 14:00:

Cristian Garín, Chi – Nuno Borges, Por

Nunca antes das 17:00:

Richard Gasquet, Fra (LL) - Pedro Martínez, Esp

Seguido de:

Casper Ruud, Nor (1) - Marton Fucsovics, Hun/Gaël Monfils, Fra (7)

COURT CASCAIS

A partir das 12:00:

Dan Added/Gregoire Jacq, Fra – Sadio Doumbia/Fabien Reboul, Fra (2)

Sander Gille/Joran Vliegen, Bel (1) - Sander Arends/Matwe Middelkoop, Hol

COURT CTE:

A partir das 12:00:

Marcelo Demoliner, Bra/Sem Verbeek, Hol – Romain Arneodo, Mon/Sam Weissborn, Aut

Gonzalo Escobar, Ecu/ Aleksandr Nedovyesov, Caz (4) - Victor Cornea, Rom/Petr Nouza, Che