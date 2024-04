Os Jogos Olímpicos de Paris aproximam-se e as autoridades portuguesas informaram, esta sexta-feira, em declarações à Lusa, que Portugal vai enviar 54 militares da GNR e 53 da PSP, de modo a ajudar na segurança do evento desportivo.

Em declarações à Lusa, a GNR detalhou que «irá assegurar o reforço do policiamento, de uma forma conjunta e integrada com as forças e serviços de segurança francesas, através de ações de patrulhamento apeado e a cavalo, de segurança e fraude documental, de controlo de fronteiras e de deteção de explosivos com binómios cinotécnicos, nas cidades de Paris, Bordéus, Marselha e Chateauroux».

Por outro lado, a PSP explicou que o contingente nacional vai levar equipas especializadas em pirotecnia e em inativação de engenhos explosivos, mas também polícias com a especialidade em patrulhamento e segurança em transportes públicos.

De recordar que os Jogos Olímpicos vão ocorrer entre 28 de agosto e 8 de setembro, em Paris.