A Assembleia Geral (AG) do Nacional aprovou, esta segunda-feira, uma alteração aos estatutos do clube para permitir a antecipação das eleições para maio, após o fim da época desportiva.

No final da reunião magna, que contou com 38 associados e que decorreu na sede do Nacional, no Funchal, o presidente Rui Alves, citado pela Lusa, adiantou que «o mais provável é que as eleições se realizem a 27 maio», justificando que «o campeonato termina em maio e há decisões que têm de ser tomadas».

A marcação do ato eleitoral para uma semana antes, mais precisamente para 20 de maio, é outro cenário possível, mas de acordo com o presidente do clube, menos provável. Rui Alves diz que tal não deve acontecer para «não misturar» o sufrágio com a campanha eleitoral para as eleições regionais da Madeira, marcadas para 26 de maio.

Para Rui Alves, estas são mudanças que «tornam os estatutos mais modernos e adequados para aquilo que é a dinâmica do Nacional».

Na AG foram aprovadas alterações a 18 pontos dos estatutos, com destaque para o futebol profissional, que deixa de ser «o principal objetivo da instituição», uma vez que com a criação da SAD «deixou de fazer sentido o futebol profissional fazer parte do clube», esclareceu Rui Alves, que à margem da reunião magna abordou também a entrada de um investidor no capital da SAD. Disse que o «Nacional está a ser analisado» e «os valores do negócio estão acordados», num processo que «deve ficar concluído este mês».

O Nacional disputa a II Liga e, ao fim de 27 jornadas, ocupa o 3.º lugar, de acesso ao play-off de subida e manutenção da I Liga, com 52 pontos, a sete do líder Santa Clara (59) e a quatro do Aves SAD, 2.º com 56 pontos.