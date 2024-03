O Santa Clara foi até ao terreno do Aves SAD vencer por 2-1 e subiu à liderança isolada da II Liga.

Bruno Almeida adiantou a equipa visitante, de grande penalidade, aos 33 minutos, mas Nene fez o empate para o conjunto da Vila das Aves, aos 51 minutos. À hora de jogo, Bruno Almeida, novamente na sequência de uma grande penalidade deu os três pontos ao emblema açoriano.

Com este resultado, o Santa Clara passa a somar 59 pontos e é líder isolado da II Liga. O Aves SAD está no 2.º posto, com 56 pontos.

Já o FC Porto B recebeu e venceu o Penafiel por 3-1, noutro jogo da jornada 27 da II Liga.

Wendell deu vantagem aos azuis e brancos aos 36 minutos, mas João Silva fez o empate aos 56 minutos. Contudo, João Miguel, na própria baliza, e Gonçalo Sousa confirmaram o triunfo do FC Porto.