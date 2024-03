O Marítimo não aproveitou o empate do Nacional em Leiria e empatou sem golos na receção ao Leixões, num jogo da 27.ª jornada da II Liga.



O resultado acaba por ser um mal menor para os madeirenses, uma vez que jogaram cerca de uma hora com menos um jogador. Ibrahima Guirassy foi expulso com vermelho direto aos 30 minutos e complicou muito a tarefa da equipa insular.



Com este empate, o Marítimo continua no terceiro lugar e fica à espera do desfecho do duelo ente Aves SAD e Santa Clara para saber a quantos pontos fica dos lugares de promoção direta. Por seu turno, o Leixões é 14.º com 29 pontos, mais cinco que a Oliveirense, a primeira equipa em zona de descida.



Classificação da II Liga